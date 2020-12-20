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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye son dakika zam gelişmesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş tablosu... Emekliye son dakika zam gelişmesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş tablosu...
Son dakika... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 13.2 milyon emeklİ 2021 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bilindiği üzere zam oranının belirlenmesinde en önemli kriter son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. Değerlendirme ve görüşmeler sonrasında emekli maaş zam oranı belli olacak. ahaber.com.tr olarak detayları sizler için derledik. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 16:39
Son dakika haberi... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Emeklileri ilgilendiren Ocak zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son 5 ayın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, uzmanlar 2021 beklentilerini paylaşmayı sürdürüyor. Emekli zam oranını etkileyen en önemli faktör ise enflasyon rakamları oluyor. Enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşlarına yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK? 2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58 Ağustos ayı TÜFE: 0,86 Eylül ayı TÜFE: 0,97 Ekim ayı TÜFE: 2,13 Kasım ayı TÜFE: 2,30: Toplam : 6,84 EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere seyyanen zam talebinde bulundu. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylığının dışında hiçbir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken Ergün, Covid-19'un gelirleri de olumsuz etkilediğini söyledi.