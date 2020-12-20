Emekliye son dakika zam gelişmesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş tablosu...

Son dakika... 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 13.2 milyon emeklİ 2021 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Bilindiği üzere zam oranının belirlenmesinde en önemli kriter son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. Değerlendirme ve görüşmeler sonrasında emekli maaş zam oranı belli olacak. ahaber.com.tr olarak detayları sizler için derledik. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş tablosu...