HaberlerGaleri2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...
2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...
Emeklilik sistemine büyük reformlar geliyor: Meclis'in açılmasıyla gündemde olan torba yasa, emeklilik alanında önemli değişiklikleri içeriyor. Prim indirimleri, yaş şartı yenilikleri ve Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşu gibi konular bu yasa kapsamında ele alınacak. Milyonlarca çalışan ve emekliyi etkileyecek bu reformlar, emeklilik sistemine büyük ölçüde yön verecek. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Meclis'te ele alınacak olan torba yasa, sosyal ve mali haklarda önemli düzenlemeler getirecek. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!