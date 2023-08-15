2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Asgari ücretten başlayan zammın ardından emekli ve memur maaşları da gündeme geldi. Birinci torba yasa ile belirlenen yeni maaş zammı Meclis'ten geçti. Şimdi ise ikinci torba yasa için beklenti arttı. Hem emeklileri hem de memurları ilgilendiren bu düzenlemeler, dikkatle takip ediliyor. Peki, torba yasada hangi maddeler var? 2. torba yasa görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!