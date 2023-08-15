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Haberler Galeri 2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Emeklilik sistemine büyük reformlar geliyor: Meclis'in açılmasıyla gündemde olan torba yasa, emeklilik alanında önemli değişiklikleri içeriyor. Prim indirimleri, yaş şartı yenilikleri ve Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşu gibi konular bu yasa kapsamında ele alınacak. Milyonlarca çalışan ve emekliyi etkileyecek bu reformlar, emeklilik sistemine büyük ölçüde yön verecek. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Meclis'te ele alınacak olan torba yasa, sosyal ve mali haklarda önemli düzenlemeler getirecek. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023 09:57
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2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Asgari ücretten başlayan zammın ardından emekli ve memur maaşları da gündeme geldi. Birinci torba yasa ile belirlenen yeni maaş zammı Meclis'ten geçti. Şimdi ise ikinci torba yasa için beklenti arttı. Hem emeklileri hem de memurları ilgilendiren bu düzenlemeler, dikkatle takip ediliyor. Peki, torba yasada hangi maddeler var? 2. torba yasa görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!

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2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Emeklilik sistemini değiştirecek iki reform Meclis açılmasıyla gündeme gelecek. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.

Milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etmişti.

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2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak.

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2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Bunun ardından da Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Bu torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.

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2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 madde için Meclis tarihi belli oldu! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

BAĞ-KURLULARA MÜJDE

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.