Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR'luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

Emekliye müjde son dakika duyuruldu! Temmuz ayının ilk haftalarında yapılan emekli zammı ile birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanmış durumda. Çeşitli bankalar, emekli müşterilere cazip teklifler ve yüksek promosyon fırsatları sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Emekli promosyonu veren bankalar listesi ise gündemde sıkça yer alıyor. Bazı bankalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 10 bin liraya kadar varan promosyonlar sağlıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon miktarları...