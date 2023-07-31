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Haberler Galeri Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR'luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR'luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

Emekliye müjde son dakika duyuruldu! Temmuz ayının ilk haftalarında yapılan emekli zammı ile birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazanmış durumda. Çeşitli bankalar, emekli müşterilere cazip teklifler ve yüksek promosyon fırsatları sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Emekli promosyonu veren bankalar listesi ise gündemde sıkça yer alıyor. Bazı bankalar, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 10 bin liraya kadar varan promosyonlar sağlıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, 2023 banka banka emekli promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:42
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Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR’luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

SSK Bağkur emeklisine son dkaika müjdesi! Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, emekli promosyonu veren bankaların listesini araştırıyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet iyice kızışmış durumda. Bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek yüksek ödemeler sunuyor. İşte, bazı bankaların promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR’luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL

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Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR’luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

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Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR’luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

DENİZBANK

0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

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Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR’luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.