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Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK'dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

Ülkemizde annelerin sağlık, bakım ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik bazı düzenlemeler bulunuyor. Doğum yapan annelere yönelik olarak verilen doğum yardımından milyonlarca kişi faydalanıyor. Ayrıca, çalışan annelere de doğum izni sürecinde maaşlarının devlet tarafından ödenmesi gibi önemli kolaylıklar sunuluyor. Peki, 2023 doğum (rapor) parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği ne kadar? İşte çalışan kadın rapor, iş görmezlik parası hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 18:58
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Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK’dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

Ülkemizde doğum yapan annelere yönelik destekler sürüyor. Anneler, doğum süreci boyunca maddi güvencelerini koruyarak, bebeklerine daha iyi bakabilmeleri için bu sosyal düzenlemeden faydalanabiliyor. Ayrıca, çalışan annelere de doğum izni sürecinde maaşlarının devlet tarafından ödenmesi gibi önemli kolaylıklar sunuluyor. İşte, doğum izin parası hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK’dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

90 GÜN ŞARTI VAR

Doğum izin parası ismiyle verilen bu destek ödemesi için son 1 yıllık sigorta incelendiğinde 90 gün prim olması gerekiyor.

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Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK’dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

112 GÜNÜ KAPSIYOR

Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

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Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK’dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

MAAŞA GÖRE FARKLI

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek.

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Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK’dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artacak. Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken, 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.