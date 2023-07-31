Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK’dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...

112 GÜNÜ KAPSIYOR

Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.