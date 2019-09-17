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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 03:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 08:03
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