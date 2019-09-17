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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 03:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 08:03
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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi.

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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi.

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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor.

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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

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Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

SEPET UYMUYOR
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları,