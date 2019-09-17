Emekliye seyyanen zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...