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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

Altın fiyatları 17 Eylül Salı sabahına düşüşle başladı. Altın ons fiyatı sabahın ik saatlerinde 0,21 oranında gerileyerek 1500 doların altına düştü. Spot altın gram fiyatı ise 0,14 oranında geriledikten sonra öğlen saatlerinde 0,16 oranında artışa geçti. Altının yaptığı atak fiyatlara pozitif yansıdı. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlamış, uzun süredir devam eden düşüşe son vermişti. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıları tedirgin ederken, güncel fiyatlar da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 17 Eylül Salı altın fiyatları...

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Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:51
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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladıktan sonra öğle saatlerinde atak yaptı. Geçtiğimiz haftayı negatif değerde kapatan altın fiyatları, yeni haftanın ilk günü yükselmişti. Körfez'de yaşanan gerilim altın fiyatlarını artırırken, fiyatlar bugün de yükseliş ivmesini koruyor. Altın ons fiyatı 0,16 oranında artarken, 1500 dolar seviyesinin altında seyrediyor. Yatırımcılar altındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet Altını, Ata altın, gremse altın ne kadar? 14, 18, 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL? İşte tüm altın çeşitlerinde son durum...

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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait rafinerilere yapılan saldırı sonucunda artan jeopolitik risklere bağlı olarak, küresel piyasalarda bir süredir devam etmekte olan risk iştahı zayıfladı. Suudi Arabistan'ın üretim tesislerine yapılan saldırıların İran'a ait silahlarla gerçekleştirildiğini açıklaması tansiyonu yükseltti.

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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

ABD'li yetkililerin saldırıdan İran'ı sorumlu tutması piyasalardaki tedirginliği artırırken, ons altın güvenli liman alımlarıyla yükseldikten sonra Trump'ın yaptığı açıklamalarla birlikte geriledi. Çarşamba günü FED'in politika faizinde 25 baz puan indirime gitmesi beklenirken, parasal genişlemeye yönelik beklentiler ons altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam edecek.

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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

Ons altın yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1496 $ seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons cinsi, günü 0.68% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 1494.46'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,508.00 ve 1,521.00'de, destek seviyeleri ise 1,494.00 ve 1,480.00'de bulunmaktadır.

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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

ŞEKER YATIRIM YORUMU

Bir kez daha yükselen kanalın alt bandına dayanan altın fiyatları bu desteği kırarsa aşağı yönlü satışların artması beklenebilir. 1491 desteğinin de kırılması durumunda 1445 desteğine kadar geri çekilme görülebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1506 noktasından sonra 1517 seviyesi direnç oluşturabilir.