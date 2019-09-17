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Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
Altın fiyatları 17 Eylül Salı sabahına düşüşle başladı. Altın ons fiyatı sabahın ik saatlerinde 0,21 oranında gerileyerek 1500 doların altına düştü. Spot altın gram fiyatı ise 0,14 oranında geriledikten sonra öğlen saatlerinde 0,16 oranında artışa geçti. Altının yaptığı atak fiyatlara pozitif yansıdı. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlamış, uzun süredir devam eden düşüşe son vermişti. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıları tedirgin ederken, güncel fiyatlar da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 17 Eylül Salı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:51
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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları
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Altın fiyatları son dakika düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları