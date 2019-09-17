Altın fiyatları son dakika yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 17 Eylül Salı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

ŞEKER YATIRIM YORUMU

Bir kez daha yükselen kanalın alt bandına dayanan altın fiyatları bu desteği kırarsa aşağı yönlü satışların artması beklenebilir. 1491 desteğinin de kırılması durumunda 1445 desteğine kadar geri çekilme görülebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1506 noktasından sonra 1517 seviyesi direnç oluşturabilir.