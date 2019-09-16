SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Her çalışanın hayali emekli olabilmek. Herkes ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak edip hesap yapıyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Bilinmeyen yöntemlerden biri de 1261 formülü. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı yükseltme nasıl yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı üzerinden emekli aylığı alacak olanlara öneriler...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





