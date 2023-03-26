26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz'da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz'da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Emekliler için taban maaşlar ve ikramiye ödemeleri arttı. En düşük maaş 7.500 TL'yi bulurken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren maaş zammının memur emeklilerinde yansıması en düşük maaş tutarının 7 bin 500 TL'nin üzerinde olması sebebiyle beklenmiyor. Peki emekli zammı EYT'liye de yansıyacak mı? Temmuz da nasıl zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:56
  • 1
  • 33
Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz’da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR’lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Emekli aylıklarında en düşük aylık 7.500 TL'ye çıkarken bu ek ödemeler kök maaşlarını ise değiştirmeyecek. Yapılan zam Hazine tarafından karşılandığı için aslında emeklilerin kök maaşları değişmiyor. Şu anda 8.000 TL alan bir emekli taban maaştan fazla aldığı için ek ödeme yapılmayacak. Bu emeklinin temmuzda maaşı yüzde 30 arttığında yeni maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak. Yani şu anda 500 TL olan aradaki fark o zaman 2.900 TL'ye çıkmış olacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz’da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR’lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Emeklilerde taban maaş 7.500 TL'ye çıkartıldı. İkramiye ise 2.000 TL oldu. Önümüzdeki hafta çıkacak yasa ile yeni rakamlar yürürlüğe girecek. Yeni maaş ve ikramiyeden yararlanma formülünü Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı. İşte tüm detaylar...

  • 3
  • 33
Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz’da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR’lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Önümüzdeki hafta milyonlarca emekli ve EYT'liyi ilgilendiren çok önemli iki düzenleme TBMM gündemine gelecek.

  • 4
  • 33
Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz’da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR’lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Torba yasa ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları yürürlüğe girmiş olacak.

  • 5
  • 33
Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz’da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR’lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak.