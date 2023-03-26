Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz’da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR’lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!

Emekli aylıklarında en düşük aylık 7.500 TL'ye çıkarken bu ek ödemeler kök maaşlarını ise değiştirmeyecek. Yapılan zam Hazine tarafından karşılandığı için aslında emeklilerin kök maaşları değişmiyor. Şu anda 8.000 TL alan bir emekli taban maaştan fazla aldığı için ek ödeme yapılmayacak. Bu emeklinin temmuzda maaşı yüzde 30 arttığında yeni maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak. Yani şu anda 500 TL olan aradaki fark o zaman 2.900 TL'ye çıkmış olacak. İşte konuya ilişkin detaylar...