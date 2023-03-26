HaberlerGaleriEmekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz'da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!
Emekliye seyyanen ARTIŞ! Temmuz'da yüzde 30 ZAM HESAPLAMASI | SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak!
Emekliler için taban maaşlar ve ikramiye ödemeleri arttı. En düşük maaş 7.500 TL'yi bulurken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren maaş zammının memur emeklilerinde yansıması en düşük maaş tutarının 7 bin 500 TL'nin üzerinde olması sebebiyle beklenmiyor. Peki emekli zammı EYT'liye de yansıyacak mı? Temmuz da nasıl zam yapılacak?