Ev hanımlarına emeklilik için heyecanlı bekleyiş! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıkacak mı?

Ev hanımlarına emeklilik için bekleyiş sürüyor. Hiç sigorta girişi olmayan ev hanımlarına tanınacak olan ayrıcalıkla toplu ödeme yapanlar emeklilik hakkı kazanacak. Öneri TBMM'deki komisyona gönderildi. Komisyonun onay vermesi halinde hayata geçirilecek yasadan milyonlarca kadın yararlanacak. Çalışan kadınlar için uygulanan doğum borçlanması benzeri olan uygulamada bazı şartlar talep edilecek. Evlilik yılı bu şartların en önemlisi olarak öne çıkıyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası çıkacak mı? İşte ev hanımlarına emeklilik ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





