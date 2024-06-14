Tarım Kredi'den ayçiçek yağı hamlesi! O firmayı satın alarak piyasaya girdiler
Türkiye tarımı için stratejik yatırımlara odaklanarak 'enflasyon ve cari açığa panzehir' olmayı hedefleyen Tarım Kredi'den ayçiçek yağında fiyat artışlarını regüle edecek bir hamle geldi. Holding, Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ'ı satın alarak piyasaya girdi.
ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024
06:37
Güncelleme: 14.06.2024
06:37
Türkiye tarımı için stratejik yatırımlara odaklanarak 'enflasyon ve cari açığa panzehir' olmayı hedefleyen Tarım Kredi, yağ sektörüne girdi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan Aynes Gıda'yı satın alarak süt ve süt ürünleri alanında önemli bir yatırıma imza atan, daha sonra da Sivas Teknik Tarım Anonim Şirketi'ni (SİVTAŞ) bünyesine katan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'da yer alan Oruçoğlu Yağ Sanayi'yi aldı.
EN YÜKSEK TEKLİF Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak, üretici ortaklarının menfaatlerini korumak amacıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurduklarını belirten Tarım Kredi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine ihaleye katılma kararı aldıkları, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı belirtildi.
Cebri satış ihalesinin, Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığı vurgulanan açıklamada,
"İhaleye en yüksek teklif şirketimizce verilmiştir. İhaleyle ilgili tüm yasal süreçler şeffaf bir şekilde tamamlanmış, tesis 12 Haziran'da Tarım Kredi Yağ Sanayi adına tescil edilmiştir" denildi.
UÇTAN UCA ÜRETİM Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, daha önceki açıklamalarında faaliyet gösterdikleri alanlarda uçtan uca ihtiyacı karşılamaya odaklandıklarını söylemişti.