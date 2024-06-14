Tarım Kredi’den ayçiçek yağı hamlesi! O firmayı satın alarak piyasaya girdiler

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Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak, üretici ortaklarının menfaatlerini korumak amacıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurduklarını belirten Tarım Kredi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine ihaleye katılma kararı aldıkları, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı belirtildi.