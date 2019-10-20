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Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon tahminleri, emeklinin Ocak zammıyla ilgili yeni bir ipucu verdi. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların maaşındaki artış yüzde 7.3 olacak. Peki, buna göre emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 04:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 07:44
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Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için ipuçları enflasyon tahminleriyle geliyor.

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Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

Son ipucu Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinden geldi.

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Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

TAHMİN DEĞİŞTİ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 12.69 çıktı.

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Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

Buna göre, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olacak.

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Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

Enflasyon tahmini bir önceki ankete göre geriledi.