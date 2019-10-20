Emekliye Ocak'ta yeni zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon tahminleri, emeklinin Ocak zammıyla ilgili yeni bir ipucu verdi. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların maaşındaki artış yüzde 7.3 olacak. Peki, buna göre emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...