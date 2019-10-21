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Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 7.3 olacak. Peki en düşük emekli maaşı esnafta, 2000'den önceki emeklilerde ve SSK'lılarda ne kadar olacak? Ocak ayıyla birlikte emeklinin cebine ne kadar para girecek? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 04:45 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 07:52
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Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

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Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

Maaşlar, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

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Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor.

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Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

Buna göre 2019'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşecek.

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Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu durumda da 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.