Emekliye 2.127 lira! Emeklinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 7.3 olacak. Peki en düşük emekli maaşı esnafta, 2000'den önceki emeklilerde ve SSK'lılarda ne kadar olacak? Ocak ayıyla birlikte emeklinin cebine ne kadar para girecek? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...