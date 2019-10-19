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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi müjdesi! Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatından faydalanabilecek Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Emekli maaş avansı başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi SGK verdi. Yeni sisteme göre, emeklilik için müracaat meydana getiren kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya başvuruda bulunarak maaşlarının 3 katı kadar avans ve faizsiz 10 maaş kredi çekebilecek. Böylelikle maaşı 2 bin lira olan bir emekli 6 bin lira alabilecek. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 18:51
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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yeni bir müjde geldi. Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı sunuluyor. Böylelikle acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar faiz ödemeden kredi çekebilme imkanına kavuşuyor. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Tüm emeklilere yaygınlaştırılması düşünülen sisteme göre; SGK'ya müracaat eden emekliler, nakit sıkıntısı yaşadığında 3 maaş avans ve 10 maaş kredi çekebilecek. Çekilen avans daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Emeklilerden avans ve kredi için faiz alınmayacak. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? İşte SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşı avansı hakkında merak edilenler!

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS MÜJDESİ!

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor.

Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

6 BİN 62 TL AVANS

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.