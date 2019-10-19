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Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi müjdesi! Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatından faydalanabilecek Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Emekli maaş avansı başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren müjdeli haberi SGK verdi. Yeni sisteme göre, emeklilik için müracaat meydana getiren kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya başvuruda bulunarak maaşlarının 3 katı kadar avans ve faizsiz 10 maaş kredi çekebilecek. Böylelikle maaşı 2 bin lira olan bir emekli 6 bin lira alabilecek. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.10.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 18:51
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