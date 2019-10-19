Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yeni bir müjde geldi. Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı sunuluyor. Böylelikle acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar faiz ödemeden kredi çekebilme imkanına kavuşuyor. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Tüm emeklilere yaygınlaştırılması düşünülen sisteme göre; SGK'ya müracaat eden emekliler, nakit sıkıntısı yaşadığında 3 maaş avans ve 10 maaş kredi çekebilecek. Çekilen avans daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Emeklilerden avans ve kredi için faiz alınmayacak. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? İşte SGK SSK Bağ-Kur emekli maaşı avansı hakkında merak edilenler!