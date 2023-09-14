Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti! 

EYT düzenlemesiyle sayıları yaklaşık 17 milyonu bulan emeklilerin gündeminin ilk sırasında maaş zamları var. Hem toplu sözleşme süreci hem geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program hem de birbiri ardına yapılan açıklamalar, gözleri emeklilerin maaşlarının bundan sonra nasıl ve ne kadar artacağı konusuna çevirdi.