3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İŞKUR’dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...

İşkur'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor. İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarını artırdı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 438,55, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 328,91, diğer öğrenciler için 438,55, işsizlik ödeneği alanlar için 219,28 liraya yükseltildi. Geleceğin mesleklerine ilişkin programlarda ise günlük ödeme 482,41 liraya çıkarıldı.