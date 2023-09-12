Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

Geçtiğimiz hafta yurt içinde Orta Vadeli Program hedeflerini takip ettik. 2023 yılı için TCMB'nin yönlendirmesine paralel bir enflasyon öngörüsü içeren program, dolar kuru tarafında 2023 yılı için 23,90 seviyesinde bir ortalamaya işaret ediyor. Bu ortalamanın gerçekleşmesi için dolar kurunun yılı 30,00 seviyesinin hemen altında noktalaması gerektiğini hesaplıyoruz. Yıl sonu gerçekleşmelerinin bu hesaba paralel olması halinde ons altının 1.950 dolar civarında yatay seyretmesi durumunda dahi gram altın fiyatlarında kur yükselişine paralel yüzde 11'lik bir yükseliş yaşanacağı öngörülebilir. ABD getirilerinde yaşanacak olası bir gerileme bu getiriyi artıracak şekilde altın fiyatları için destekleyici olacaktır.