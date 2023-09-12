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Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

Orta Vadeli Program (OVP) sonrası ekonomistlerin dolar kuru tahminleri ve altın fiyatı beklentileri önemli bir güncelleme yaşadı. 2023 yılı, altın fiyatları ve döviz kurları açısından önemli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar ise altın ve doların gelecek dönemlerde hangi seviyede olacağını merak ediyor. İşte OVP sonrası uzman tahminleri...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:59
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Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

Altın ve döviz kurlarındaki yükseliş özellikle yatırımcıların takip ettiği konular arasında. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin açıklanması, özellikle döviz kuru ve altın fiyatlarına yönelik önemli bir etki yarattı. OVP sonrası ekonomistlerin dolar ve altın tahminleri değişti! İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

ALTIN VE DOLARI OLANLAR DİKKAT!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ata Yatırım Hazine Direktörü Yalaz Özkanlı şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde ABD'de ekonomik verilerin ardı ardına olumlu yönde sürpriz yaptığını takip ediyoruz. Bu görünüm, ekonominin halen sıcak olduğuna işaret ettiğinden, piyasaların FED'den beklediği faiz indirimleri giderek öteleniyor. Buna paralel, geçtiğimiz hafta ABD tahvil eğrisi yükselirken dolar endeksi de 105 dolar seviyesine ulaştı.

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Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

Diğer yandan verilerin FED'i yeni bir faiz artırımına yönlendirecek kadar net ve güçlü bir enflasyonist baskıya işaret ettiğini söylemek de mümkün değil. Piyasalar halen FED'in mevcut seviyesini koruyacağı öngörüsü ile fiyatlama yapmayı sürdürüyor; bu da altın fiyatlarının nispeten dayanıklı kalmasını beraberinde getiriyor.

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Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

Ekonomik aktivitede gözlenen bu güçlü seyire rağmen istihdam ve tüketici talebi tarafında soğuma emareleri olduğu da söylenebilir. Bu görünüm doların güçlü seyrinin ve yüzde 4 üzerinde tutunan ABD 10 yıllık getirilerinin mevcut seviyelerinde uzun süre kalıcı olmasını zor kılıyor. Bu göstergelerde tersine hareketin başlaması halinde altın fiyatlarında mevcut seviyelerden yukarı yeni bir trend ihtimali gündeme gelebilecektir.

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Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...

Geçtiğimiz hafta yurt içinde Orta Vadeli Program hedeflerini takip ettik. 2023 yılı için TCMB'nin yönlendirmesine paralel bir enflasyon öngörüsü içeren program, dolar kuru tarafında 2023 yılı için 23,90 seviyesinde bir ortalamaya işaret ediyor. Bu ortalamanın gerçekleşmesi için dolar kurunun yılı 30,00 seviyesinin hemen altında noktalaması gerektiğini hesaplıyoruz. Yıl sonu gerçekleşmelerinin bu hesaba paralel olması halinde ons altının 1.950 dolar civarında yatay seyretmesi durumunda dahi gram altın fiyatlarında kur yükselişine paralel yüzde 11'lik bir yükseliş yaşanacağı öngörülebilir. ABD getirilerinde yaşanacak olası bir gerileme bu getiriyi artıracak şekilde altın fiyatları için destekleyici olacaktır.