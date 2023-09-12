12 Eylül 2023, Salı
Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
Orta Vadeli Program (OVP) sonrası ekonomistlerin dolar kuru tahminleri ve altın fiyatı beklentileri önemli bir güncelleme yaşadı. 2023 yılı, altın fiyatları ve döviz kurları açısından önemli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar ise altın ve doların gelecek dönemlerde hangi seviyede olacağını merak ediyor. İşte OVP sonrası uzman tahminleri...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:59
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