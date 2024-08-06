06 Ağustos 2024, Salı
TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
Resmi Gazete'de yurt dışı alışverişlerine ilişkin yeni bir düzenleme yayımlandı. Yapılan değişikliklerle, yurt dışından getirilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında bir artışa gidildi. Ayrıca, bu alışverişler için belirlenen limitler de aşağı çekildi. Peki gümrük vergisi arttı mı? Yurt dışı alışveriş limiti kaç para oldu?
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:43