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Haberler Galeri TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

Resmi Gazete'de yurt dışı alışverişlerine ilişkin yeni bir düzenleme yayımlandı. Yapılan değişikliklerle, yurt dışından getirilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında bir artışa gidildi. Ayrıca, bu alışverişler için belirlenen limitler de aşağı çekildi. Peki gümrük vergisi arttı mı? Yurt dışı alışveriş limiti kaç para oldu?

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:43
TEMU, Ali Ekspres, Amazon’dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

Yurt dışı alışverişlerine yönelik önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre, yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan vergi oranlarında önemli bir artışa gidildi ve alışveriş limitleri düşürüldü. Peki düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar...

TEMU, Ali Ekspres, Amazon’dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde ciddi bir artış yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde vergi oranı yüzde 30'a, diğer ülkelerden gelen ürünlerde ise yüzde 60'a yükseltildi. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi ürünlerde ise bu oranlara ek olarak yüzde 20'lik bir vergi daha eklenecek.

TEMU, Ali Ekspres, Amazon’dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

Daha önceki düzenlemede AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Dolayısıyla yeni kararla birlikte vergilerde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda artış yaşandı.

TEMU, Ali Ekspres, Amazon’dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

Alışveriş Limiti 30 Euro'ya İndirildi

Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışı alışveriş limiti de 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Yani, vergisiz olarak yurt dışından sipariş edilebilecek ürünlerin toplam değeri artık sadece 30 euroyu geçmeyecek.

TEMU, Ali Ekspres, Amazon’dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

30 Euro Üzeri Alışverişlerde Ne Olacak?

30 euroyu aşan ancak 1500 euroyu geçmeyen alışverişlerde ise gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri yapılacak. Bu işlemler, posta idaresi veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hızlı kargo şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.