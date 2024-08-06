TEMU, Ali Ekspres, Amazon’dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde ciddi bir artış yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde vergi oranı yüzde 30'a, diğer ülkelerden gelen ürünlerde ise yüzde 60'a yükseltildi. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi ürünlerde ise bu oranlara ek olarak yüzde 20'lik bir vergi daha eklenecek.