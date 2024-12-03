Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Tahminler Ne Diyor?

Yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminler, memurların Ocak zammı hakkında ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın en son açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. Bu oran, ikinci yarıda yaşanacak enflasyon artışının yüzde 16.09 olacağını ve bunun sonucunda memurların zammının yüzde 11.25'e ulaşabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı anketi de benzer sonuçları işaret ediyor. Ankette, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44.81 olarak öngörüldüğü belirtildi. Bu tahmin, ikinci yarıdaki enflasyon artışını yüzde 16.09 olarak gösteriyor ve Ocak zammının yüzde 11.87'ye kadar çıkabileceği sonucuna varıyor.