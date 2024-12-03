03 Aralık 2024, Salı
Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak'ta...
Son dakika enflasyon haberleri yakından takip ediliyor. 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarında yapılacak zam oranı yeniden hesaplanacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2024 yılı için memurlara yapılacak zam oranı netleşecek. Peki memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:39