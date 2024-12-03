03 Aralık 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak'ta...

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak'ta...

Son dakika enflasyon haberleri yakından takip ediliyor. 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarında yapılacak zam oranı yeniden hesaplanacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2024 yılı için memurlara yapılacak zam oranı netleşecek. Peki memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:39
Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Memur maaşı zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyon oranları açıklandı, şimdi ise gözler 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım enflasyonunda. Bugün itibarıyla memur maaşı zam farkı son 5 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Peki ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylarıyla Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

5 Aylık Enflasyon Farkı ile Memur Zammı Ne Kadar?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini henüz açıklamadı. Ancak 3 Aralık saat 10.00'da açıklanacak olan verilerle birlikte, maaşlara yansıyacak zam oranının 5. verisi belli olacak. Şu an için, memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı oranı yüzde 7.99 olarak hesaplandı.

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Tahminler Ne Diyor?

Yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminler, memurların Ocak zammı hakkında ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın en son açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. Bu oran, ikinci yarıda yaşanacak enflasyon artışının yüzde 16.09 olacağını ve bunun sonucunda memurların zammının yüzde 11.25'e ulaşabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı anketi de benzer sonuçları işaret ediyor. Ankette, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44.81 olarak öngörüldüğü belirtildi. Bu tahmin, ikinci yarıdaki enflasyon artışını yüzde 16.09 olarak gösteriyor ve Ocak zammının yüzde 11.87'ye kadar çıkabileceği sonucuna varıyor.

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Finansal Kurumlar Birliği'nin Beklentisi

Finansal Kurumlar Birliği'nin gerçekleştirdiği anket ise, yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalamasını yüzde 45.20 olarak belirledi. Bu tahmin, ikinci yarıda enflasyonun yüzde 16.41 olacağını, buna bağlı olarak da memurların alacağı enflasyon farkının yüzde 5.83'e yükseleceğini gösteriyor. Sonuç olarak, memur maaşlarına yapılacak artış yüzde 12.18'i bulacak.

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

AA Finans Anketi Sonuçları

Enflasyon beklentileriyle ilgili yeni bir ipucu daha geldi. AA Finans'ın yaptığı enflasyon beklenti anketine göre, ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.07 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 16.31 olacağı öngörülüyor. Bu durumda, memurların Ocak zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.08'i bulacak.

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

En Düşük Memur Maaşı 43 Bin Liraya Yükselecek

Yeni yapılan anketlere göre, Ocak ayında memurların alacağı zamla birlikte maaşlar önemli ölçüde artacak. En düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 43 bin 941 TL'ye yükselecek. Aynı şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 588 TL'den 19 bin 712 TL'ye çıkacak. Bu artışlar, memurlar ve emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

MEMUR MAAŞLARI VE ZAMLI MAAŞLAR

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

Mevcut maaş: 59.467 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 66.650,61 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 40.817 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 45.747,69 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 58.918,21 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 53.162,91 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 65.385,23 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 59.196,17 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 109.654,59 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 47.909 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 53.696,41 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 67.991,09 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 42.313 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 47.424,41 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 96.812,46 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 64.157,95 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 55.571,51 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 63.916,98 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

MEMUR EMEKLİLERİ VE ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 71.672,04 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 63.434,34 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 24.074,46 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 41.655,06 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 30.313,86 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.807,43 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 21.220,47 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 51.703,97 TL

Memura ENFLASYON FARKIYLA 43 BİN TL! Yeni maaş listesi belli oldu: Emekli, öğretmen, hemşire, polis 2025 Ocak’ta...

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 56.581,23 TL

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL