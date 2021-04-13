Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile dul ve yetimlere verilen bayram ikramiyesinde artış gündemde. Ramazan ayının başlaması ile birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kere 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, bu tutarın artmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ikramiye zammı son durum nedir? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte cevaplar...