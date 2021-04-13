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Haberler Galeri Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile dul ve yetimlere verilen bayram ikramiyesinde artış gündemde. Ramazan ayının başlaması ile birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kere 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, bu tutarın artmasını talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ikramiye zammı son durum nedir? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:58
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Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli ikramiyesi zammı son durum nedir? 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi emeklilerin yüzünü güldürüyor. Bayram ikramiyesi ile emekliler her yıl 2.000 lira ek kazanç elde ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ikramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

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Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getirildi. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.

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Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ GELDİ!

Başkan Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

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Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

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Emekliye müjde üstüne müjde! İkramiye zammı son durum nedir? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs.Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.