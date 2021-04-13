Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ilk günlerde bankada parası olanlar kredi mevduat faizi oranlarını merak ediyor. Son dönemde bankaların mevduat faizi için yarışı iyice kızıştı. Güncel oranlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? 32 ve 92 günlük en yüksek faiz hangi bankada?