14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ilk günlerde bankada parası olanlar kredi mevduat faizi oranlarını merak ediyor. Son dönemde bankaların mevduat faizi için yarışı iyice kızıştı. Güncel oranlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? 32 ve 92 günlük en yüksek faiz hangi bankada?

Giriş Tarihi: 13.04.2021 22:44
  • 1
  • 12
Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Yatırımcılar 32 ve 92 günlük vadeli mevduat hesaplarını getirilerini sorguluyor. Risksiz yatırım olarak görülen vadeli mevduat güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

32 VE 92 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

  • 3
  • 12
Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 VE 92 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

  • 4
  • 12
Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 VE 92 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

  • 5
  • 12
Bankalar yerinde durmuyor, faizler alev aldı! 30.000 TL 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 VE 92 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?