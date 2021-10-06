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Haberler Galeri Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olanlar...

Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olanlar...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 13 milyon emekli gözünü 2022 Ocak zammına çevirdi. Yılın ikinci altı aylık enflasyonunun ortaya çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı belli olacak. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin maaşlarına yapılacak zam için rakamlar netleşmeye başladı. Emekliler bu haberi okuyunca sevinçten havalara uçacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son rakamlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:52
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Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000’den önce emekli olanlar...

Emekli 2022 maaş zammı ne kadar olacak? Türkiye'de yaklaşık 13 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Her yıll Ocak ve Temmuz dönemlerinde zamlanan emekli maaşlarında yeni zam oranları belli olmaya başladı. 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak emekliler, yüzde kaç zam yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. Yılın ikinci üç aylık enflasyon verilerine göre ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000’den önce emekli olanlar...

2022 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Yılın ikinci üç aylık enflasyon verilerine göre, en düşük emekli aylığı 1.695 TL'ye çıkacak. Taban maaş esnaf emeklilerinde 2.449 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 1.735 TL'ye ulaşacak.

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Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000’den önce emekli olanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

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Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000’den önce emekli olanlar...

Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 oldu. Geriye 3 veri kaldı.

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Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000’den önce emekli olanlar...

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.21 olacak.