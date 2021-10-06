Emekliye müjde üstüne müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olanlar...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 13 milyon emekli gözünü 2022 Ocak zammına çevirdi. Yılın ikinci altı aylık enflasyonunun ortaya çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı belli olacak. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin maaşlarına yapılacak zam için rakamlar netleşmeye başladı. Emekliler bu haberi okuyunca sevinçten havalara uçacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son rakamlar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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