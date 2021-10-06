Emeklilik için hesap yapanlar dikkat! Yaş sınırı aranmıyor
Son dakika haberi... Emekli aylığını yükseltmek ve erken emekli olmak isteyen esnaf malulen, SSK'dan emekli olma imkânına sahip. Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor. İşte emeklilikle ilgili kritik bilgiler...
Giriş Tarihi: 06.10.2021
09:07 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
09:07
Bütün çalışanlar gibi milyonlarca esnafın da emekli aylığını yükseltmesi için çeşitli yollar bulunuyor. En düşük memur emeklisi 3276 lira, SSK emeklisi 2624 lira Bağ-Kur'lu esnaf 1912 lira, çiftçi de 1802 lira emekli aylığı alıyor. Bağ-Kur sigortalıları için yaş koşulu Haziran 2002 tarihinde kadınların 20 yılı (7200 gün) ve erkeklerin 25 yılı (9 bin gün) doldurmasına kalan süreye göre belirleniyor. Emekli aylığını yükseltmek ve erken emekli olmak isteyen esnaf malulen, SSK'dan emekli olma imkânına sahip. Malulen emeklilik için yaş şartı aranmıyor.
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8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN
Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on yıl sigortalılık süresini dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için SGK, il ve ilçe merkezlerine başvurarak yetkili hastanelere bizzat gitmek gerekiyor. Yargıtay kararı ile geriye dönük 8 yıl erken emeklilik imkânı da bulunuyor. Sayısı 2.5 milyona ulaşan esnafın emeklilik ve aylığı yükseltmeye yönelik merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
7.5 KAT PRİM
Emekli aylığını yükseltmek için ne yapmak gerekiyor? Emekli aylığı hesaplanırken "memur, işçi, kendi hesabına çalışan" ayırımı bulunuyor. Emekli aylığı hesaplama yöntemleri, 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası dönem ve bu tarih sonrası olarak üçe ayrılıyor. Bağ-Kur kapsamındakiler 2000 öncesi yüksek basamaktan prim yatırdıysa emekli aylığı da yüksek oluyor. Ekim 2008 sonrasında ise daha düşük hesaplanıyor. Bağ- Kur'lu vatandaşlar da asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar prim ödeyerek emekli aylıklarını artırabilir
Yüksek kazanç üzerinden fazla prim emekli aylığını ne kadar artırır? Emekli maaşı üstünden prim hesaplanan kazanç tutarıyla prim ödeme gün sayısına göre belirleniyor. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artar.
Bireysel emeklilik SGK'ya aktarılabilir mi? Bireysel emeklilik tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi olarak bireylerin tasarrufa yönlendirilmesi ile ek gelir sağlamayı hedefliyor. Gönüllülük esasına dayalı olup aktarılması, hizmet birleştirmesi mümkün değil.