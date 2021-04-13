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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...
Emekliler yeni yılda birçok kazanç elde edecek. 2021 yılının ilk ayında maaş zammı belli olan emekliler iki bayram öncesi ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlamış olacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerde bulunuyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 10 talebini sıraladı. İşte, emekliler için masada yer alan 10 talep...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 23:19Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 23:51