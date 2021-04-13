Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

Emekliye müjde üstüne müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak başlıkları masada yer alıyor. Yeni yılda birçok kazanç elde eden emekliler, Temmuz ayında ortaya çıkacak zam miktarını merak ediyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.