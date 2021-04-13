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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

Emekliler yeni yılda birçok kazanç elde edecek. 2021 yılının ilk ayında maaş zammı belli olan emekliler iki bayram öncesi ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlamış olacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerde bulunuyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 10 talebini sıraladı. İşte, emekliler için masada yer alan 10 talep...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 23:51
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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

Emekliye müjde üstüne müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak başlıkları masada yer alıyor. Yeni yılda birçok kazanç elde eden emekliler, Temmuz ayında ortaya çıkacak zam miktarını merak ediyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.

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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

Emekliler, 10 talebini şöyle sıralıyor:

10 TALEP

-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

-Ek ödeme oranı artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.

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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.

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Emekliye müjde! 10 talep masada! Ek gelir, 3 maaş avans, ikramiye zammı, intibak...

-Bayram ikramiyeleri yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.