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Haberler Galeri Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | "Kök maaş" detayına dikkat

Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | "Kök maaş" detayına dikkat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024 zammına çevrildi. Emekli aylığında kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup iki formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2023 06:09 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:04
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Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | Kök maaş detayına dikkat

Emekli aylığında kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.

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Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | Kök maaş detayına dikkat

Birinci formülle Temmuz ayında olduğu gibi refah payı ile oransal bir artışla enflasyonla birlikte emeklilere ilave zam yapılmış olacak. İkinci formüle göre kök aylıklara yapılacak seyyanen artış yapılacak.

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Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | Kök maaş detayına dikkat

En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılmasına karşın 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu tutarın altında kaldı. En düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli bir artışa gidilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

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Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | Kök maaş detayına dikkat

Emeklilere yapılacak refah payı ile yapılacak iyileştirme bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.

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Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | Kök maaş detayına dikkat

Emekli kök aylığı neye göre hesaplanıyor, yüksek olması için ne yapmak gerekiyor? Primi günü dolduktan sonra çalışmaya devam edenin kök aylığı düşer mi?
Emekli kök aylığı; aylık tutar, ek ödeme tutar ile hazine desteği ve kesintiler çarpılarak bulunuyor. İşçi, esnaf ve diğer çalışanların kök aylıklarının yüksek olması için prime esas kazancın yüksek tutmak kritik önem taşıyor. Eksik primi borçlanarak tamamlamak da avantaj sağlıyor. Prim günü dolduktan sonra çalışmaya devam eden herkesin emekli aylığı düşmüyor. SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar yüksek, prim süresini doldurduktan sonraki dönemde bildirilenler düşükse emekli aylığı düşer. Primi 2002'den bu yana asgari ücretten yatıyorsa prim günü dolduktan sonra aynı tutarda prim yatırılması aylığı fazla düşürmüyor.