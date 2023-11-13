Emekliye 2 formülle zam! Hem kök hem de en düşük emekli aylığı artacak | "Kök maaş" detayına dikkat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024 zammına çevrildi. Emekli aylığında kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup iki formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.

Sabah Giriş Tarihi: 13.11.2023 06:09 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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