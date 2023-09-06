Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Emekli vatandaşların gündemini meşgul eden promosyon ödemelerine dair güncellemeler Eylül ayı itibarıyla geldi. Emekliler için oldukça önemli olan promosyon ödemeleri ve kampanyaları neredeyse her ay güncelleniyor. Bu güncellemelerle birlikte emekliler, bankaların sunduğu yeni promosyon tekliflerini inceleme fırsatına sahip oluyorlar. Promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlamalarına ve finansal rahatlık elde etmelerine yardımcı oluyor. İşte güncellenen yeni rakamlar...