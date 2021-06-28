28 Haziran 2021, Pazartesi
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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...
Emekli vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı ortaya çıkacak. Enflasyon rakamlarının 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. "Temmuz'da maaşlara ne kadar zam gelecek?" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 20:17
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