Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

Emekliye müjde... Maaşlarda değişim, yüzler gülecek. Ocak ve Temmuz aylarında olası maaş tablosu belli oldu. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. 5 Temmuz'da enflasyon rakamlarının belli olması bekleniyor. Böylelikle milyonlarca vatandaşın yeni maaşları şekillenmiş olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...