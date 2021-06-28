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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

Emekli vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından zam oranı ortaya çıkacak. Enflasyon rakamlarının 5 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. "Temmuz'da maaşlara ne kadar zam gelecek?" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 28.06.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 20:17
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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

Emekliye müjde... Maaşlarda değişim, yüzler gülecek. Ocak ve Temmuz aylarında olası maaş tablosu belli oldu. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. 5 Temmuz'da enflasyon rakamlarının belli olması bekleniyor. Böylelikle milyonlarca vatandaşın yeni maaşları şekillenmiş olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak.

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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda

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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

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Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...

TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.