28 Haziran 2021, Pazartesi
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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?
50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimi olan vatandaşlar en iyi yatırımı seçerek kazanç elde etmek istiyor. Parasını mevdut faizine yatıranlar yüzde 19.5'a kadar getiri elde edebilecek. Bu süreçte bankalar güncel faiz oranlarını duyurmayı sürdürüyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Süre 31 Temmuz'da sona erecek. Mevduat faizinin getirisi önceden tahmin edilebilir yatırım olarak görülüyor. İşte, 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.06.2021 19:56
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