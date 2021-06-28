Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimlerini en iyi yatırımla değerlendirmek isteyenler açıklamaları yakından takip ediyor. Getirisi önceden tahmin edilebilir olan mevduat faizi son dönemde en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Bankalar tarafından güncel mevduat faiz açıklamaları geliyor. Kıyasıya rekabet sonrasında yatırımcı kazançlı çıkabiliyor. Vatandaşlar vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlanabiliyor. İşte, 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?