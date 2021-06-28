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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimi olan vatandaşlar en iyi yatırımı seçerek kazanç elde etmek istiyor. Parasını mevdut faizine yatıranlar yüzde 19.5'a kadar getiri elde edebilecek. Bu süreçte bankalar güncel faiz oranlarını duyurmayı sürdürüyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Süre 31 Temmuz'da sona erecek. Mevduat faizinin getirisi önceden tahmin edilebilir yatırım olarak görülüyor. İşte, 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.06.2021 19:56
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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimlerini en iyi yatırımla değerlendirmek isteyenler açıklamaları yakından takip ediyor. Getirisi önceden tahmin edilebilir olan mevduat faizi son dönemde en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Bankalar tarafından güncel mevduat faiz açıklamaları geliyor. Kıyasıya rekabet sonrasında yatırımcı kazançlı çıkabiliyor. Vatandaşlar vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlanabiliyor. İşte, 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Geçtiğimiz ay alınan yeni bir kararla düşürülen bu oranlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:

Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL

TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL

İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL

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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL

VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

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Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?

Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL