20 Haziran 2021, Pazar
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Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada birikimi olan vatandaşlar en iyi yatırım için sorgulamalarını sürdürüyor. Bankaların mevduat faizleri son dönemde alev aldı. Getirisinin daha önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle kredi mevduat faiz oranları yakından takip ediliyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
Giriş Tarihi: 20.06.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 19:47
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