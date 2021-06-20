Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler bankaların kredi mevduat hesaplarını yakından takip ediyor. Yatırımcılar güvenilir ve daha önceden tahmin edilebilir gördükleri için kredi mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu adımda Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararıda bekleniyor. Bankalar arasında mevduat faizleri için rekabette hız kazandı. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?