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Haberler Galeri Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada birikimi olan vatandaşlar en iyi yatırım için sorgulamalarını sürdürüyor. Bankaların mevduat faizleri son dönemde alev aldı. Getirisinin daha önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle kredi mevduat faiz oranları yakından takip ediliyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 19:47
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Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler bankaların kredi mevduat hesaplarını yakından takip ediyor. Yatırımcılar güvenilir ve daha önceden tahmin edilebilir gördükleri için kredi mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu adımda Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararıda bekleniyor. Bankalar arasında mevduat faizleri için rekabette hız kazandı. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte Haziran ayı banka banka güncel mevduat faiz oranları:

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.75

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

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Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.25

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.75

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Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.25

ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.75

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Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Yapı Kredi 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.00

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.50

Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.00