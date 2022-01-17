HaberlerGaleriEmekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?
Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?
Emekli banka promosyonu 2022 ne kadar oldu? Bankalar, 3 yıl kalma sözü veren emeklilere belirli miktarda promosyon veriyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte promosyon tutarlarında artış yaşandı. Bankalar peş peşe yeni promosyon fırsatlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar? İşte haberin detayları...