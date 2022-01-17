Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Bankalar tarafından emeklilere 3 yılda bir promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin 3 yıl kalma sözüne karşılık belirli bir ücret ödemesi gerçekleştiren bankalar, promosyon ödemesinde yeni fırsatları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği araştırılmaya başlandı. Peki, ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar? İşte cevaplar...