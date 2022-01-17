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Haberler Galeri Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

Emekli banka promosyonu 2022 ne kadar oldu? Bankalar, 3 yıl kalma sözü veren emeklilere belirli miktarda promosyon veriyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte promosyon tutarlarında artış yaşandı. Bankalar peş peşe yeni promosyon fırsatlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:16
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Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Bankalar tarafından emeklilere 3 yılda bir promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin 3 yıl kalma sözüne karşılık belirli bir ücret ödemesi gerçekleştiren bankalar, promosyon ödemesinde yeni fırsatları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği araştırılmaya başlandı. Peki, ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Emekliler, 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasının ardından istediği banka ile sözleşme imzalayarak yeni promosyonunu alabileek. Ayrıca yeni emekli olanlar da promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Emeklilerin taahhüt imzalama süresine göre ödeme tarihleri farklılık göstermektedir.

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Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Ocak ayı banka banka emekli promosyon tutarları:

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Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

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Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?

Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 1.675 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.