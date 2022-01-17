Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına 15 günlük fark alıyor. Ocak ayında bu maaşların ne zaman yatacağı ise merak ediliyor. Emekli maaş farkları yattı mı sorusuna ise arama motorlarında yanıt aranıyor. Zamlı maaşlar hem emeklilerin hem de memurların hesabına yatırılıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak tarih değişti.