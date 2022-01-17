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Haberler Galeri Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına 15 günlük fark alıyor. Ocak ayında bu maaşların ne zaman yatacağı ise merak ediliyor. Emekli maaş farkları yattı mı sorusuna ise arama motorlarında yanıt aranıyor. Zamlı maaşlar hem emeklilerin hem de memurların hesabına yatırılıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak tarih değişti.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01
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Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar? Emekli memur maaş farkları yattı mı? Milyonlarca devlet memuru, sözleşmeli ve geçici personel ile memur emeklileri, maaşlarına zam farkı alacak. Kesilen maaş bordrolarıyla birlikte zamlı maaşlar ödenmeye başlandı. 17-26 Ocak'ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak. Ancak emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

FARKLAR NETLEŞTİ

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı.

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Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

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Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.

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Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?

8 maddenin salı günü görüşülmesi bekleniyor. En önemli maddelerin başında memur ve emekliye zam yer alıyordu. Önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamlar tahsis edilmiş olacak.