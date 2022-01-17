Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Tüm çalışanlara en yüksek AGİ iadesi! Bu yıl uygulanacak yeni asgari ücret uygulamasıyla birlikte, vergi istisnası gündeme oturdu. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi fiilen kaldırıldı. Kafaları karıştıran konu ise bu ödemelerin geri ödemesi oldu. Aslında tüm çalışanlar vergi iadesine kavuşmuş oldu. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Ancak net ücrette çalışan işçilerin durumu belirsizliğini koruyor.