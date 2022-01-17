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Haberler Galeri Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Çalışanlara 638 lira iade geliyor! Uzun yıllardır uygulanan AGİ sistemi yerine vergi iadesi verilecek. Brüt ve net ücretli çalışanlar bu iadeden faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Kesilen vergilerden bir kısım çalışana Asgari Geçim İndirimi yani AGİ olarak ödeniyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte herhangi bir vergi kesintisi olmayacak. Ancak verginin kime ödeneceği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu." İfadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 13:52
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Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Tüm çalışanlara en yüksek AGİ iadesi! Bu yıl uygulanacak yeni asgari ücret uygulamasıyla birlikte, vergi istisnası gündeme oturdu. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi fiilen kaldırıldı. Kafaları karıştıran konu ise bu ödemelerin geri ödemesi oldu. Aslında tüm çalışanlar vergi iadesine kavuşmuş oldu. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Ancak net ücrette çalışan işçilerin durumu belirsizliğini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; yeni maaşlar ve vergi sistemiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

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Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. Bu yıl 5.004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.

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Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar miktar düşülecek.

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Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?

Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi de fiilen kalkmış oldu. Yeni ödediğimiz gelir vergisinin bir kısmı medeni durum ve çocuk sayısına göre çalışanlara iade ediliyordu.