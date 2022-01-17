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Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?
Çalışanlara 638 lira iade geliyor! Uzun yıllardır uygulanan AGİ sistemi yerine vergi iadesi verilecek. Brüt ve net ücretli çalışanlar bu iadeden faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Kesilen vergilerden bir kısım çalışana Asgari Geçim İndirimi yani AGİ olarak ödeniyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte herhangi bir vergi kesintisi olmayacak. Ancak verginin kime ödeneceği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu." İfadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:52Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 13:52