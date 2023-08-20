20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Ağustos ayının gelmesiyle beraber emekli vatandaşlar için özel kampanyalar duyuruldu. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını desteklemeyi ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. EYT'liler ve mevcut aylık alanlar da bu fırsatları kullanarak ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecekler. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan duyurularla birlikte aktarıldı. İşte, emeklilerin promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 12:51
  • 1
  • 17
Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emeklilerin promosyon ödemelerini yakından takip etmeleri, bankalar arasındaki rekabeti daha da artırdı. Bankalar, emeklilere yönelik çekici avantajlar sunarak birbirleriyle yarışıyor. Emekliler ise kendi önceliklerini göz önünde bulundurarak en iyi teklifi seçmeye çalışıyor. Ancak genellikle bu ödemelerden yararlanmak isteyen emeklilerden üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü isteniyor. Bu durum, emeklilerin en uygun seçeneği seçerken dikkatli olmalarını gerektiriyor. İşte, emekli promosyon miktarları için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

YAPI KREDİ:

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

  • 3
  • 17
Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

AKBANK:

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 3.000 TL chip-para ile birlikte 10.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.

  • 4
  • 17
Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

GARANTİ BBVA:

Garanti BBVA'ya, 7.500 TL'ye varan nakit banka emekli maaş promosyonu veriyor.

  • 5
  • 17
Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

QNB:

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.