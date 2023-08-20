Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Ağustos ayının gelmesiyle beraber emekli vatandaşlar için özel kampanyalar duyuruldu. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını desteklemeyi ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. EYT'liler ve mevcut aylık alanlar da bu fırsatları kullanarak ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecekler. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan duyurularla birlikte aktarıldı. İşte, emeklilerin promosyon miktarları...