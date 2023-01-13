13 Ocak 2023, Cuma
Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...
Emekli ve memur maaşlarına uygulacak zam oranı açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında maaş zam oranı yüzde 30'a, en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Diğer yandan ek gösterge artışı da emekli maaşlarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar. Peki, emekli ve memura ek zam var mı? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:13
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