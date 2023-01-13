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Haberler Galeri Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına uygulacak zam oranı açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında maaş zam oranı yüzde 30'a, en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Diğer yandan ek gösterge artışı da emekli maaşlarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar. Peki, emekli ve memura ek zam var mı? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:13
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Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emekli maaş zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor. Öte yandan ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Başkan Erdoğan tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ek iyileştirmeler Ocak ayı ödeme döneminden başlatıldığı için bu ayki maaşlara yansıtılacak.

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Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

- Emeklilerin yeni maaşları nasıl hesaplanacak?

Ek iyileştirmeler bu aydan itibaren geçerli olacak. Önce tüm maaşlara yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.

Örneğin; 8 bin lira maaşı olan emekliye 320 lira da ek ödeme olmak üzere 8 bin 320 lira veriliyordu. Şimdi emeklinin yeni aylığı yüzde 30 zamla 10 bin 400 lira oldu. Bu aylık üzerinden de aylık 416 lira ek ödeme verilecek. Toplam ödeme 10 bin 816 lira olacak.

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Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİ VE MEMURLAR DİKKAT!! İşte zamlı maaş ödeme tarihleri

- 5 bin 500 lira düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Ocak ayı zam oranının yansıtılmasının ardından ek ödeme dahil aylığı 5 bin 500 liranın altında olan emeklileri kapsıyor. Bu aylıklar 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

- Ocak artışı 5 bin 500 liranın üzerine mi eklenecek?

Önce yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. 5 bin 500 lira formülü, zam sonrası ortaya çıkan aylık 5 bin 500 liranın altında kalıyorsa devreye girecek.

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Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

- Maaşım ek ödeme dahil 2.905,72 liraydı. Ama bana 3 bin 500 lira ödeniyordu. Yeni maaş 3 bin 500 liradan mı hesaplanacak?

Yüzde 30 zam oranı kök maaşınız olan 2 bin 905 liraya yansıtılacak. Yeni maaşınız 3 bin 777 lira 44 kuruşa çıkacak. Bu tutar yeni taban aylık olan 5 bin 500 liranın altında olduğu için aylık bin 722 lira 56 kuruş ilave ödeme yapılacak. Ödemeniz 5 bin 500 liraya tamamlanacak.