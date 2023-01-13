Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...

- Emeklilerin yeni maaşları nasıl hesaplanacak?

Ek iyileştirmeler bu aydan itibaren geçerli olacak. Önce tüm maaşlara yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.

Örneğin; 8 bin lira maaşı olan emekliye 320 lira da ek ödeme olmak üzere 8 bin 320 lira veriliyordu. Şimdi emeklinin yeni aylığı yüzde 30 zamla 10 bin 400 lira oldu. Bu aylık üzerinden de aylık 416 lira ek ödeme verilecek. Toplam ödeme 10 bin 816 lira olacak.