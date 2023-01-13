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Haberler Galeri Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,4 çıktı. İlave zam ile memur ve emeklilere yapılacak zam yüzde 30 olarak belirlendi. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, ocak ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Bu kapsamda "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusu son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:40
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

Emekli maaş farkı ödemeleri, zam oranının belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Tüm emekliler yeni maaşlarını refah payı artışıyla alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'sinden sonra maaşlarını yüzde 30 fazlasıyla alacaklar.

Maaş ödeme günleri ise şu şekilde:

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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.

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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.