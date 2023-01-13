Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı hangi gün ödenecek? 4A, 4B kim ne kadar maaş alacak?

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,4 çıktı. İlave zam ile memur ve emeklilere yapılacak zam yüzde 30 olarak belirlendi. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, ocak ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Bu kapsamda "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?" sorusu son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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