24 Temmuz 2023, Pazartesi
Emekliye Memura %35+10+15+10'luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C'ye +8.077 TL seyyanen artış! 139 maddelik ek iyileştirme...
Memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin teklifler belirlendi. Memur-Sen'in sunmuş olduğu 139 teklif arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi ve sosyal yardımların zamlı ödemesi gibi konular bulunuyor. Görüşme maratonu öncesinde belirlenen bu teklifler, memurlar ve emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:02
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