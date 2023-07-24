Emekliye Memura %35+10+15+10'luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C'ye +8.077 TL seyyanen artış! 139 maddelik ek iyileştirme...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için büyük öneme sahip olan toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlayacak. Bu görüşmeler kapsamında memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler belirlenecek ve karara bağlanacak. Görüşmelerin sonucu, milyonlarca memur ve emeklinin maaş ve sosyal hakları açısından önemli bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, süreç tüm kesimler tarafından yakından takip ediliyor ve sonuçları merakla bekleniyor.