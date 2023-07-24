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Haberler Galeri Emekliye Memura %35+10+15+10'luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C'ye +8.077 TL seyyanen artış! 139 maddelik ek iyileştirme...

Emekliye Memura %35+10+15+10'luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C'ye +8.077 TL seyyanen artış! 139 maddelik ek iyileştirme...

Memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin teklifler belirlendi. Memur-Sen'in sunmuş olduğu 139 teklif arasında kira yardımı, bayram ikramiyesi ve sosyal yardımların zamlı ödemesi gibi konular bulunuyor. Görüşme maratonu öncesinde belirlenen bu teklifler, memurlar ve emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyor. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:02
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Emekliye Memura %35+10+15+10’luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C’ye +8.077 TL seyyanen zam! 139 maddelik ek iyileştirme...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için büyük öneme sahip olan toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlayacak. Bu görüşmeler kapsamında memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler belirlenecek ve karara bağlanacak. Görüşmelerin sonucu, milyonlarca memur ve emeklinin maaş ve sosyal hakları açısından önemli bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, süreç tüm kesimler tarafından yakından takip ediliyor ve sonuçları merakla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Memura %35+10+15+10’luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C’ye +8.077 TL seyyanen zam! 139 maddelik ek iyileştirme...

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında yürütülecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca devam edecek. Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı.

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Emekliye Memura %35+10+15+10’luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C’ye +8.077 TL seyyanen zam! 139 maddelik ek iyileştirme...

Tekliflerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ileteceklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren tarafının önümüzdeki hafta toplantıya teklif ile gelmesini bekliyoruz. Alım gücünü artıracak, reel geliri yükseltecek tekliflerle masaya gelinmesini istiyoruz" dedi.

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Emekliye Memura %35+10+15+10’luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C’ye +8.077 TL seyyanen zam! 139 maddelik ek iyileştirme...

Kamu işverenine 139 teklifi ileteceklerini aktaran Yalçın, 2024-2025 yıllarını kapsayan taleplerine ilişkin şu bilgileri verdi:

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Emekliye Memura %35+10+15+10’luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C’ye +8.077 TL seyyanen zam! 139 maddelik ek iyileştirme...

OCAK'TA EN AZ 29 BİN 700 TL

-2024 yılı için maaş artışları 3'er aylık dönemler halinde yapılsın. İlk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyoruz.