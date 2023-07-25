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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! Yeni evleneceklere müjde! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?

Evlilik kredisi başvuru detayları! Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Binlerce kişi başvurular hakkında detayları sorguluyor. Öte yandan bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik kredisinin detaylarını açıklaması bekleniyor. İşte, 2 yıl geri ödemesiz yüzde sıfır faizli evlilik kredisi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 13:03
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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! Yeni evleneceklere müjde! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?

"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Evlilik hayalleri kuran onlarca çifti yakından ilgilendiren faizsiz evlilik kredisi hakkındaki detaylar merak konusu oluyor. Özellikle yaz mevsiminde araştırılan evlilik kredisinin 150 bin lira olması bekleniyor. İşte, faizsiz evlilik kredisi hakkında son dakika gelişmeleri...

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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! Yeni evleneceklere müjde! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Evlilik Ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro ve öğrencilere vergisiz telefon gibi konular için gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Yeni Kabine 24 Temmuz (bugün) toplanacak.

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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! Yeni evleneceklere müjde! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! Yeni evleneceklere müjde! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! Yeni evleneceklere müjde! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.