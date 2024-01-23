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Haberler Galeri 2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Son dönemde Türkiye'de gündemi meşgul eden torba yasa maddeleri, geniş bir yelpazede ele alınan konularla dikkat çekiyor. Özellikle vatandaşların ilgi odağı, emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi ekonomik konulara yoğunlaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kısa bir ara sonrasında tekrar çalışmalara başladı ve bu süreçte, Bağ-Kur prim gün sayısı, ev hanımlarının erken emekliliği ve esnafa sağlanacak avantajlar gibi konular üzerinde yapılan araştırmalar ön plana çıkıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:33
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2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), emeklilik sisteminden ekonomik düzenlemelere kadar pek çok önemli konuyu içeren kapsamlı bir torba yasa teklifi görüşülmeye devam ediyor. Bu yasa teklifi, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir dizi değişikliği gündeme getiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Ekonomik Düzenlemeler ve Sosyal Güvenlik

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan yasa teklifinde, uluslararası ekonominin desteklenmesine yönelik maddeler de yer alıyor. Özellikle deprem bölgelerindeki fahiş fiyat artışlarına katlamalı cezalar getirilmesi ve banka sigorta muamelelerindeki vergi istisnalarının sadece ilk konut için geçerli olması gibi düzenlemeler dikkat çekiyor.

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2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Emeklilere Müjde: 5 Bin TL Ödeme

Meclis'e sunulan ve TBMM tarafından kabul edilerek uygulamaya konan bu teklif, emeklilere yönelik 5 bin TL'lik özel bir ödeme içeriyor. Ödemeler, Meclis onayının ardından hesaplara yatırıldı.

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2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Sosyal Medya Fenomenleri ve Vergilendirme

Torba yasada, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi konusunda yeni düzenlemeler yer alıyor. Bu, dijital ekonominin gelişimiyle birlikte önem kazanan bir alan olarak öne çıkıyor.

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2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

KKM Hesapları ve Kurumlar Vergisi İstisnası

KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor. Bu, finansal piyasalara yönelik önemli bir destek olarak görülüyor.