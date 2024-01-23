2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Son dönemde Türkiye'de gündemi meşgul eden torba yasa maddeleri, geniş bir yelpazede ele alınan konularla dikkat çekiyor. Özellikle vatandaşların ilgi odağı, emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi ekonomik konulara yoğunlaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kısa bir ara sonrasında tekrar çalışmalara başladı ve bu süreçte, Bağ-Kur prim gün sayısı, ev hanımlarının erken emekliliği ve esnafa sağlanacak avantajlar gibi konular üzerinde yapılan araştırmalar ön plana çıkıyor.