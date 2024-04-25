25 Nisan 2024, Perşembe
Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Masadaki formüller neler? En düşük taban aylığı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler rakamlarla hesapladı.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:47
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