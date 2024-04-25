Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

YÜZDE 15 CEPTE

Bir süredir de hükümet bu 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı koyuyor. Son ocak ayında 37,57 çıkmıştı yapılan zam 29,25 oldu. Ondan önce temmuz ayında 17 çıkmıştı 25'e tamamlandı.

Bir önceki ocak ayında 15'ti 30'a tamamlandı. Dolayısıyla biz şimdi temmuz ayının 3'ünde haziran ayının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyonu öğreneceğiz. Cebimizde yüzde 15'lik 3 aylık enflasyon var.