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Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Masadaki formüller neler? En düşük taban aylığı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler rakamlarla hesapladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:47
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Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

Gözler emekliye yapılacak temmuz ayındaki zamma çevrildi. Milyonlarca emeklinin gözü bu zamda. Enflasyon tahmini ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı.

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Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzman isimler rakamlarla hesapladı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve hesaplamalar;

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Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

Zam var. Hem emekliler hem memurlar her yıl yasal olarak hem ocak ayında hem de temmuz ayında zam alıyor zaten rutin bir artış var orada. Dolayısıyla burada en büyük belirleyici de enflasyon. 6 ayda bir artış olduğu için 6 aylık enflasyona göre bu zamlar şekilleniyor.

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Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına artı enflasyon farkı alıyorlar. Önce 6 aylık enflasyonu öğrenmemiz lazım. O belirleyici olacak.

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Emekliye maaş artışı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber’de oran verdi

YÜZDE 15 CEPTE

Bir süredir de hükümet bu 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı koyuyor. Son ocak ayında 37,57 çıkmıştı yapılan zam 29,25 oldu. Ondan önce temmuz ayında 17 çıkmıştı 25'e tamamlandı.

Bir önceki ocak ayında 15'ti 30'a tamamlandı. Dolayısıyla biz şimdi temmuz ayının 3'ünde haziran ayının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyonu öğreneceğiz. Cebimizde yüzde 15'lik 3 aylık enflasyon var.