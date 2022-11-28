28 Kasım 2022, Pazartesi
Aralık SED yardımı ödemeleri yattı mı? SED SORGULAMA EKRANI! 2022 Aralık ayı SED yardımı paraları ne zaman yatacak?
SED yardımı ödemeleri, belirlenen tarihlerde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. SED yardımından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına kasım ayında toplam 356.906.974 TL yatırıldı. Şimdi ise gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Peki, Aralık ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı SED yardımı paraları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:48
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