Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Son günlerde emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte emekli maaşları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı, emeklilik zamanından önce doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra daha yüksek bir maaş elde etmek isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamaktır. İşte yüksek emekli maaşı için 8 altın anahtar...