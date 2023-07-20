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Haberler Galeri Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Son günlerde emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte emekli maaşları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı, emeklilik zamanından önce doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra daha yüksek bir maaş elde etmek isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamaktır. İşte yüksek emekli maaşı için 8 altın anahtar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 06:51
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Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Son günlerde emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte emekli maaşları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı, emeklilik zamanından önce doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra daha yüksek bir maaş elde etmek isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamaktır. İşte yüksek emekli maaşı için 8 altın anahtar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Son dönemde özellikle EYT yasasının çıkmasının ardından çok sayıda sigortalı emeklilik hakkına kavuştu ve ilk maaşlarını da aldılar. Yine milyonlarca çalışan da emeklilik için gün sayıyor.

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Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Bunların içinde EYT kapsamında olanlar da var olmayanlar da. EYT kapsamındakiler günlerini ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşa bakılmadan emekli olacaklar.

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Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Emeklilerin aylıklarının zam aldığı şu günlerde herkesin konuştuğu konuların başında maaşların miktarı geliyor. Emekli olunca yüksek maaş almak mümkün.

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Emekliye kök maaş zammı hesabına yeni ayar! Kesinleşti, 7.500 TL alanlara beklenen haber geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın anahtar! 3,5 yıla dikkat!

Ancak bunu emeklilik zamanı değil çalışırken sağlayabilirsiniz. O yüzden planları çalışırken yapmakta fayda var.