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Haberler Galeri 2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT'yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT'yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkını kazanan 5 milyonu aşkın kişiye ek olarak, Türkiye'de emeklilik sisteminin yeni adımların atılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte, kademeli emeklilik sistemi gündeme gelerek sigorta başlangıç tarihlerine göre şartlarda değişiklik yapılması konusunda değerlendirmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu düzenleme ile 2000-2008 arası ilk kez sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınması hedefleniyor. İşte, EYT sonrası kademeli, emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:59
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2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT’yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kademeli emeklilik formülünün masaya geldiği konuşulan konular arasında yer alıyor. Kademeli emeklilik sistemi, SSK'lı çalışanların belirli bir yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmasını sağlayan bir sistem olarak önplana çıkıyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği ise merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 17
2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT’yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkını kazanan 5 milyonu aşkın kişiye ek olarak, Türkiye'de emeklilik sisteminin yeni adımlarla güncellenmesi gerektiği üzerine çalışmalar devam ediyor.

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  • 17
2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT’yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

Bu süreçte, kademeli emeklilik sistemi gündeme gelerek sigorta başlangıç tarihlerine göre şartlarda değişiklik yapılması hakknda çalışmalar sürüyor.

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  • 17
2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT’yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu düzenleme ile 2000-2008 arası ilk kez sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınması hedeflenmektedir.

  • 5
  • 17
2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT’yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

Kademeli emeklilik sistemi, SSK'lı çalışanların belirli bir yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmasını sağlayan bir sistemdir. Şartlar, çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine bağlı olarak değişebilir.