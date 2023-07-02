2000 - 2014 arası sigortalı olanlara erken emeklilik! EYT'yi es geçene mis gibi fırsat geldi! 48- 49- 50 - 52- 53 yaş için liste güncellendi! Staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkını kazanan 5 milyonu aşkın kişiye ek olarak, Türkiye'de emeklilik sisteminin yeni adımların atılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte, kademeli emeklilik sistemi gündeme gelerek sigorta başlangıç tarihlerine göre şartlarda değişiklik yapılması konusunda değerlendirmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu düzenleme ile 2000-2008 arası ilk kez sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınması hedefleniyor. İşte, EYT sonrası kademeli, emeklilik için detaylar!