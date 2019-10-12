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Emekliye kazanç formülü | Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılması ve 2020 yılı hazırlıkları emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, intibaktan ikramiye zammına kadar yeni müjdeler bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin özellikle 8 konudaki talebinin öne çıktığını belirtiyor. Peki, SGK SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinde artış olacak mı? İntibak yasası çıkacak mı? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 08:18
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Emekliye kazanç formülü | Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı?

Son yıllarda pek çok önemli kazanım elde eden emekliler, intibaktan ikramiye zammına kadar yeni müjdeler bekliyor.

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Emekliye kazanç formülü | Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı?

Meclis'in açılması ve 2020 yılı hazırlıkları, emeklileri heyecanlandırıyor.

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Emekliye kazanç formülü | Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı?

Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin özellikle 8 konudaki talebinin öne çıktığını belirtiyor.

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Emekliye kazanç formülü | Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı?

İşte bu talepler:

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Emekliye kazanç formülü | Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı? Seyyanen zam yapılacak mı?

SEYYANEN ZAM
Emekliler için enflasyona endeksli zam sistemi bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilsin.