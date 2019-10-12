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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapılan ürünleri üreten ya da ithal eden firmaları açıkladı. Alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar 1211 parti üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 14:07
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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı tağşiş listesini yeniledi. Yapılan son tahlillerde 618 firma 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler

2012 yılından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ise 1283 firma ve 2816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı.
Alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler

Konuyla ilgili tağşiş ve taklit yapan firmalarla ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.