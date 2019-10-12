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Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapılan ürünleri üreten ya da ithal eden firmaları açıkladı. Alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar 1211 parti üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler...
Giriş Tarihi: 12.10.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 14:07
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