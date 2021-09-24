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24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarını ne kadar olduğu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Faizlerin yükselmesiyle hem dövizler hem de altın fiyatları yükselişe geçti. 24 Eylül Cuma günü altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilir ve altında güncel fiyatları sorgulayabilirsiniz. İşte, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 09:48
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24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte gram, çeyrek, yarım ve 22 ayar bilezik fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Altın piyasasında yaşanan anlık veriler ve değişimlere haberimizden ulaşabilir ve güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz. Faiz kararı sonrası altının yukarı yönlü hareketi dikkat çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

Altın fiyatları saat 09:00 itibariyle güne şöyle başladı:

GRAM ALTIN FİYATI
491,53
496,92
%1,02

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24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
494,61
494,69
%0,77
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.751,68
1.751,97
%0,68

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24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
791,37
808,81
%0,77

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24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.165,50
3.225,37
%0,77