24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar kaç TL oldu?

24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarını ne kadar olduğu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Faizlerin yükselmesiyle hem dövizler hem de altın fiyatları yükselişe geçti. 24 Eylül Cuma günü altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilir ve altında güncel fiyatları sorgulayabilirsiniz. İşte, gram, çeyrek, yarım altın ne kadar sorusunun cevabı!