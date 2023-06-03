2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemeden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılabileceği merak ediliyor. Hal böyle olunca,"Kademeli emeklilik şartları neler? Kademeli emeklilik yaş şartı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kademeli emeklilik detayları!