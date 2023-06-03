03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemeden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılabileceği merak ediliyor. Hal böyle olunca,"Kademeli emeklilik şartları neler? Kademeli emeklilik yaş şartı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kademeli emeklilik detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 17:51
  • 1
  • 22
2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartının tamamlanması gerekirken, EYT düzenlemesi ile 4 milyonu aşkın vatandaşın yaş şartı ortadan kaldırıldı. Milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni düzenlemelerin olup olmayacağını merak ediyor. Yeni emeklilik sistemi ile kademeli emeklilik formülü üzerinde duruluyor. Peki, kimler kademeli emeklilik sisteminden yararlanabilecek? İşte, aranan şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

SSK ve BAĞ-KUR'LU çalışanların erken emeklilik hayali, hala milyonlarca insanın gündeminden düşmüyor.

  • 3
  • 22
2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, erken emeklilik hayali kuranların sayısı da arttı. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan öncesini kapsamaktaydı.

  • 4
  • 22
2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

Ancak 1999 sonrasında sigortalı olanlar, EYT fırsatını kaçıranlar, şimdi hükümetten yeni bir düzenleme talep etmektedir.

  • 5
  • 22
2000 sonrasına prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilik! Staj sigortası, kadın - erkek yaş...

Bu yeni düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olabileceği tahmin edilmektedir. Erken emekliliği kaçıranlar için, kademeli emeklilik sistemi çalışması yapılması bekleniyor.