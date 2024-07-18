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Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Temmuz zammının ardından maaşlarını netleştiren emeklileri sevindirecek haber bankalardan geldi! Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için verilen promosyonlar, rekabetin de etkisiyle 18 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Peki hangi banka emekli promosyonu yarışında zirveyi kapmış durumda? İşte 17 bankanın güncel emekli promosyon kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 06:59 Güncelleme: 18.07.2024 07:41
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Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Emeklilerin ve hak sahiplerinin gözü kulağı banka promosyonlarında! Temmuz ayına girmemizle birlikte bankalar, emekli promosyonu kampanyalarında yeni dönemin startını verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında bankalarla imzaladığı protokoller sonrasında belirlenen taban rakamların üzerine çıkan bankalar, emeklileri ve hak sahiplerini daha avantajlı tekliflerle cezbetmeye çalışıyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?

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Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Temmuz Ayı Kampanyaları

Bankaların internet sitelerinde yer alan Temmuz 2024 kampanyaları şöyle:

Akbank

Akbank, emeklilere 17.500 liraya kadar ödeme imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 15.000 lira veriyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sunuyor.

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Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Albaraka Türk

Albaraka Türk, emeklilere 16.000 liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 12.000 lira ödüyor. Ayrıca, iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500 lira, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül veriyor.

Denizbank

Denizbank, üç yıllık dönem için 12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 12.000 lira veriyor.

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Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Fibabanka

Fibabanka, 12.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 12.000 lira ödeme yapıyor.

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Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emeklilere 15.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 15.000 lira ödüyor.

ING

ING, emeklilere 18.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 15.000 lira veriyor. Ayrıca, üç adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600 lira, toplamda en fazla 3.000 lira ödüyor.