Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...

Albaraka Türk

Albaraka Türk, emeklilere 16.000 liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 12.000 lira ödüyor. Ayrıca, iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500 lira, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül veriyor.

Denizbank

Denizbank, üç yıllık dönem için 12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000 lira, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000 lira, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 20.000 lira ve üzeri olanlara ise 12.000 lira veriyor.