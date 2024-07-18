18 Temmuz 2024, Perşembe
Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...
Temmuz zammının ardından maaşlarını netleştiren emeklileri sevindirecek haber bankalardan geldi! Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için verilen promosyonlar, rekabetin de etkisiyle 18 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Peki hangi banka emekli promosyonu yarışında zirveyi kapmış durumda? İşte 17 bankanın güncel emekli promosyon kampanyaları...
Giriş: 18.07.2024 06:59 Güncelleme: 18.07.2024 07:41
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