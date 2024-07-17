Altın öyle bir değişti ki kimse inanamadı! Altın alıp, satacaklar aman dikkat: Ok yaydan çıktı

Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ONS altın yeşil güne uyanırken, gram altın da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2600 TL bandını aştı. Peki, bu yükseliş sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 10:19 Güncelleme: 17.07.2024 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL