Altın öyle bir değişti ki kimse inanamadı! Altın alıp, satacaklar aman dikkat: Ok yaydan çıktı
Altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ONS altın yeşil güne uyanırken, gram altın da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2600 TL bandını aştı. Peki, bu yükseliş sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?
ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024
10:19
Güncelleme: 17.07.2024
10:19
Yatırımcının gözü kulağı altının gramında! Hafta ortasına yaklaşırken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü altının alış ve satış fiyatları nasıl şekilleniyor? İşte merakla beklenen altın fiyatları listesi...
Altın Yükselişte Ancak Uzmanlardan "Temkinli Olun" Uyarısı
Altın fiyatları, yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kritik eşiğin üzerine yerleşen ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürürken, gram altın da yeni rekorlara göz kırpıyor.
Haziran Düşüşleri Unutuldu
Haziran ayında yaşadığı düşüşlerle yatırımcısını endişelendiren altın, Temmuz ayında yeniden zirveye tırmandı. Son haftalarda ons altın 2418 doları görerek tarihi zirvesine yaklaşırken, yatırımcılar yeni destek ve direnç seviyelerini takip ediyor.
Uzman İsimden Çarpıcı Açıklamalar
Kapalıçarşı'nın deneyimli isimlerinden İslam Memiş, ons altında haftanın geri kalanında büyük bir düşüş beklediğini belirtti. Memiş, altın fiyatlarının aşamalı olarak 3380 ve 3360 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.
"Altın Sahipleri Dikkat: Tuzağa Düşmeyin!"
İslam Memiş, yaşanabilecek olası düşüşlerin ardından acemi yatırımcıların panik ortamına sokulabileceği konusunda uyardı. Düşen fiyatlarla panikleyip altınlarını satanların, Ağustos ayında beklenen rekor yükselişleri kaçırarak büyük zarar edebileceğinin altını çizdi.