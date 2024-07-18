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48 49 50 51 yaşa tam 12'den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK'dan nokta atışı tablo

Emeklilik, bireylerin iş yaşamlarının sonunda huzurlu bir döneme adım atmalarını sağlayan kritik bir aşamadır. Her ülkenin sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen özel kriterlere göre şekillenen bu süreç, emeklilik için gerekli koşulları ve hakları tanımlar. Resmi kurumlar tarafından sunulan emeklilik hesaplama araçları, bireylerin emeklilik planlarını yaparken faydalandıkları önemli bir kaynak olarak öne çıkar. Bu araçlar emeklilik dönemine yönelik beklentilerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesine yardımcı olurken, bireylerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 07:39
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48 49 50 51 yaşa tam 12’den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK’dan nokta atışı tablo

Her ülkenin emeklilik sistemi, kendi özel koşulları ve belirli emeklilik yaşları ile hizmet süreleriyle farklılık gösterir. Emeklilik hakkını kazanmak için genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi şartlar aranır. Bu kriterler, ülkenin sosyal güvenlik sistemine göre belirlenir ve emeklilik sürecinin temel unsurlarını oluşturur. Bu koşulları karşılayan bireyler, emeklilik haklarına kavuşarak, iş yaşamlarının ardından huzurlu bir döneme geçiş yapma fırsatı bulurlar.

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48 49 50 51 yaşa tam 12’den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK’dan nokta atışı tablo

ERKEKLER İÇİN TABLO

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

📍31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

📍09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

📍24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

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48 49 50 51 yaşa tam 12’den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK’dan nokta atışı tablo

📍24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

📍24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

📍24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

📍24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

📍24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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48 49 50 51 yaşa tam 12’den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK’dan nokta atışı tablo

📍24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

📍24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

📍24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

📍24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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48 49 50 51 yaşa tam 12’den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK’dan nokta atışı tablo

📍24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

📍24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

📍24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

📍24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş