Emekliye intibak zammı için taslak hazır! Emekli maaşlarına ne kadar intibak zammı yapılacak?

Yeni yılda enflasyon oranına göre yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu. En son emeklilere intibak yasası ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada düzenlemenin taslak haline getirildiğine ve yılbaşından sonra meclise sunulduğuna yer verildi. Peki, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





