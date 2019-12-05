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2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında son dakika! 2020 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı bu hafta başında gerçekleştirdi. 2 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında gerçekleştirilen ilk komisyon toplantısında taraflar pazarlıkta bulunmazken, beklentilerini ve taleplerini karşılıklı olarak iletti. İşverenler asgari ücretin yüksekliğinin dış pazardaki rekabet gücünü azalttığını söylerken, istihdam oranının da azalabileceğine dikkat çekti. İşçi sendikaları ise asgari ücretin düşük olduğunu ve işçiden fedakarlık beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pazarlıklarda işçi tarafını temsil edecek olan en büyük sendika Türk-İş, asgari ücretin 2 bin 578 TL olmasını istiyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammına ilişkin bugün de bir açıklama yaptı. Atalay, 2 bin 578 TL ücretin altında pazarlık yapılmayacağını ifade etti. Peki, zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 13:00
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2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zam pazarlıkları 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başladı. Toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık etti. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin bulunduğu komisyonda pazarlık yapılmadı. Taraflar içinde bulundukları şartları kendi pencerelerinden ifade ederken, işverenler enflasyonun üstündeki zam oranının kendilerini zorda bıraktığını söyledi. İşçi kanadı ise, çalışandan fedakarlık beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk komisyonda yaptığı konuşmada Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB ülkesini geride bıraktığını anlattı. Taraflar toplantıdan ayrılırken, 10 Aralık'ta ikinci toplantı için karar aldı. Toplantı öncesi en büyük işçi sendikası Türk-İş'ten açıklama geldi.

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2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuşmasında asgari ücret tespit çalışmalarına da değindi.

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2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

"Gündemde 2020 asgari ücreti var. Bunun kararını asgari ücret tespit komisyonu verecek." diyen Atalay, "Bir sendikamız 3 bin 200 lira olsun dedi. 6 bin diyen var, 10 bin diyen var. Biz bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 lirayı önerdik. Arkadaşlar bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar." dedi. Atalay 2 bin 578 TL'nin altındaki pazarlıklarda masada bulunmayacaklarını da sözlerine ekledi.

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2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

İKİNCİ TOPLANTI 10 ARALIK'TA TÜRK-İŞ'İN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak.

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2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.