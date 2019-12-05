2020 asgari ücret zammı için son dakika açıklaması! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında son dakika! 2020 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı bu hafta başında gerçekleştirdi. 2 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında gerçekleştirilen ilk komisyon toplantısında taraflar pazarlıkta bulunmazken, beklentilerini ve taleplerini karşılıklı olarak iletti. İşverenler asgari ücretin yüksekliğinin dış pazardaki rekabet gücünü azalttığını söylerken, istihdam oranının da azalabileceğine dikkat çekti. İşçi sendikaları ise asgari ücretin düşük olduğunu ve işçiden fedakarlık beklenmemesi gerektiğini söyledi. Pazarlıklarda işçi tarafını temsil edecek olan en büyük sendika Türk-İş, asgari ücretin 2 bin 578 TL olmasını istiyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammına ilişkin bugün de bir açıklama yaptı. Atalay, 2 bin 578 TL ücretin altında pazarlık yapılmayacağını ifade etti. Peki, zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





